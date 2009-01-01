الحوثي : نقف مع إيران في مواجهة العدوان وجاهزون لكل التطورات بهذه المعركة

صنعاء/ وكالات/

أكد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، الوقوف مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي، معلنا جاهزية جماعته لكل التطورات في هذه المعركة.

جاء ذلك في كلمة مصورة الحوثي بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، وتابعها مراسل الأناضول.

وقال الحوثي: “موقفنا منذ البداية أن العدوان على إيران هو حرب على الإسلام والمسلمين، وأكدنا منذ البداية أننا نعتبر هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي أنه يستهدف المنطقة بكلها”.

وأضاف: “نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم والجمهورية الإسلامية في إيران ونؤكد جهوزيتنا لكل التطورات في هذه المعركة”.

وتابع: “نعتبر أنفسنا معنيين في أن يكون لنا موقف مع إيران، وأننا معها ضد أعداء الإسلام والمسلمين”.

ومضى قائلا: “الكل يدركون في هذه المنطقة أنه لو نجح الأعداء في عدوانهم على إيران لاتجهوا لاستثمار ذلك وتوظيفه إلى أقصى حد في إخضاع بقية شعوب المنطقة”.

وقبل أسبوع، قال زعيم جماعة الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة، إن “أيادينا على الزناد وسنتحرك عسكريا في أي لحظة تقتضي تطورات المنطقة”، وذلك تعليقا على استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.