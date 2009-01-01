  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية

الخميس 12 مارس 2026 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية



القدس المحتلة/سما/

اعترضت الدفاعات الجوية الإماراتية 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة.

وقد تصدت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية اليوم الخميس لعشرة صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران.

ومنذ بدء العدوان الإيراني السافر، تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية لـ278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 6 مواطنين إماراتيين وباكستانيين ونيباليين وبنغلاديشيين، وإصابة 131 آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة بين مواطني الإمارات ومصر والسودان وإثيوبيا والفلبين وباكستان وإيران والهند وبنغلاديش وسريلانكا وأذربيجان واليمن وأوغندا وإريتريا ولبنان وأفغانستان والبحرين وجزر القمر وتركيا والعراق ونيبال ونيجيريا وعُمان والأردن وفلسطين وغانا وإندونيسيا.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع أي تهديدات، وستتصدى بحزم لأي محاولات لتقويض أمن الدولة بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ويصون مصالحها وقدراتها الوطنية.

الأكثر قراءة اليوم

يجب مغادرة القواعد الأمريكية للمنطقة ..مجتبى خامنئي في خطابه الأول: الثأر قادم ومضيق هرمز ورقة استراتيجية

إسبانيا تُصعّد دبلوماسياً وتعفي سفيرتها لدى إسرائيل من مهامها والسبب غزة

إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

إيران: مستمرون بالمواجهة حتى النصر ونحذر العرب من الوجه الحقيقي لإسرائيل: دوركم قادم

تقرير : طهران تمتلك مخزونا لا ينضب من المسيرات البحرية الانتحارية

كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية

مصدر يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي: كدمة وكسر وجروح

الأخبار الرئيسية

نتحول إلى قوة عالمية ونعيد تشكيل الشرق الأوسط..نتنياهو: نوجه ضربات ساحقة للحرس الثوري ومصير مجتبى خامنئي ونعيم قاسم معروف

ايران تهدد: إذا قطعتم نورنا سنطفئ أنواركم خلال 30 دقيقة في كامل المنطقة ..

IMG_3980

يجب مغادرة القواعد الأمريكية للمنطقة ..مجتبى خامنئي في خطابه الأول: الثأر قادم ومضيق هرمز ورقة استراتيجية

إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية