الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية

القدس المحتلة/سما/

اعترضت الدفاعات الجوية الإماراتية 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة.



وقد تصدت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية اليوم الخميس لعشرة صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران.



ومنذ بدء العدوان الإيراني السافر، تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية لـ278 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا كروز و1540 طائرة مسيرة.



وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 6 مواطنين إماراتيين وباكستانيين ونيباليين وبنغلاديشيين، وإصابة 131 آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة بين مواطني الإمارات ومصر والسودان وإثيوبيا والفلبين وباكستان وإيران والهند وبنغلاديش وسريلانكا وأذربيجان واليمن وأوغندا وإريتريا ولبنان وأفغانستان والبحرين وجزر القمر وتركيا والعراق ونيبال ونيجيريا وعُمان والأردن وفلسطين وغانا وإندونيسيا.



وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع أي تهديدات، وستتصدى بحزم لأي محاولات لتقويض أمن الدولة بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ويصون مصالحها وقدراتها الوطنية.