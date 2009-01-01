  1. الرئيسية
"توتال إنيرجيز" تعلن وقف إنتاج النفط في قطر والعراق والإمارات

الخميس 12 مارس 2026 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"توتال إنيرجيز" تعلن وقف إنتاج النفط في قطر والعراق والإمارات



ابو ظبي/سما/

قالت شركة توتال إنرجيز على موقعها الإلكتروني المخصص للمستثمرين، اليوم الخميس، إن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ستؤدي إلى خسارة 15% من إنتاجها العالمي للنفط.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت أو بصدد إيقاف الإنتاج في عدة مواقع بالشرق الأوسط، تشمل قطر والعراق والمواقع البحرية في الإمارات، نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأضافت توتال إنرجيز أن ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، سيعوض بشكل كبير خسارة الإنتاج في الشرق الأوسط، ما يخفف التأثير المالي المباشر على الشركة ويحدّ من تداعيات الانقطاع الجزئي في الإمدادات.

