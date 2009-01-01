سلام: لبنان لن يكون ساحة سائبة لحروب الآخرين..وبيان "الضباط الوطنيين"مشبوه

بيروت /سما/

ألقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، مساء يوم الخميس، كلمة مهمة تناول فيها الأوضاع الحرجة التي يمر بها لبنان جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام.

بدأ سلام كلمته بالإشارة إلى تعرض العاصمة بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى الجنوب والبقاع للقصف، مؤكداً أن الحكومة حذّرت طويلاً من جر لبنان إلى هذه الحرب وسعت بكل الوسائل لتجنبها. وأوضح أن الحرب لم يكن لبنان طرفاً فيها، بل على العكس، تعمل الدولة ليلاً ونهاراً لوقفها، مشدداً على أن أي تدخل خارجي يحاول تحويل لبنان إلى ساحة نزاع مرفوض.

وأشار سلام إلى مبادرة الرئيس جوزاف عون بشأن التفاوض، بهدف إخراج لبنان من الأزمة العميقة التي أوقع فيها، وأكد أن اللبنانيين جميعاً يتطلعون إلى أن يؤدي الجيش دوره كاملاً في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، معرباً عن ثقته بأن المواطنين لن يصدقوا الأخبار المختلقة عن بيان نشر اليوم باسم “الضباط الوطنيين”، الذي وصفه بـ”مشبوه وبعيد كل البعد عن الوطنية”، مؤكداً أنه يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني، ولا مكان له إلا في دائرة الدس والابتزاز.

وحذّر سلام المواطنين من الأخبار الكاذبة والشائعات والبيانات المضللة المنتشرة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأدان استخدام لغة الكراهية والعنف اللفظي والتحريض الطائفي، مؤكداً أن كل ذلك يهدد النسيج الاجتماعي والأمن الداخلي للبلاد. وشدد على أن المرحلة الحالية حرجة وتتطلب من الجميع اليقظة والحكمة في التعبير عن المواقف والمشاعر بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر.

وأكد رئيس الحكومة أن حرية التعبير مصانة في الدستور والقوانين، وهي من أسس الحياة الوطنية، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي جهة تستغل هذه الحرية لزرع الحقد أو الشقاق، وأن كل من ينتهك القانون سيواجه الملاحقة القضائية.

وتوجه سلام إلى مئات الآلاف من النازحين من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، مؤكداً لهم أن لبنان كله هو بيتهم، وأن الدولة إلى جانبهم. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الأيام الماضية على تجهيز مراكز الإيواء في جميع المناطق لتوفير الحماية والأمان، مع الاعتراف بأن ما تقدمه الدولة لا يعوّض عن المنازل والأرض التي اضطروا إلى تركها. وشدد على أن العمل مستمر على مدار الساعة لوقف الحرب وتمكينهم من العودة إلى بيوتهم بأمان وكرامة في أقرب وقت ممكن.

كما خاطب عموم اللبنانيين، قائلاً إنه يدرك قلقهم بشأن مستقبل البلاد، وأن الجميع، بشكل مباشر أو غير مباشر، يدفع ثمن حرب لم يختاروها. وأكد أنه لا تراجع عن موقف الحكومة في استعادة قرار الحرب والسلم وإنهاء مغامرة الإسناد الجديدة، التي لم تجلب سوى مزيد من الضحايا والدمار والتهجير.

وشكر رئيس الحكومة جميع المواطنين الذين استقبلوا النازحين، مؤكداً أنهم، مثل بقية اللبنانيين، ضحايا واقع لم يشاركوا في صنعه ولم يُستشاروا فيه. واختتم كلمته بالتقدير والامتنان للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت المساعدات الإنسانية والدعم اللازم للتخفيف من معاناة اللبنانيين، داعياً الله لحفظ لبنان وشعبه.