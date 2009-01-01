نتحول إلى قوة عالمية ونعيد تشكيل الشرق الأوسط..نتنياهو: نوجه ضربات ساحقة للحرس الثوري ومصير مجتبى خامنئي ونعيم قاسم معروف

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس، بأنه لن أتحدث بالتفصيل عما يخططون له بشأن الضربات المقبلة ضد إيران ومصير مجتبى خامنئي ونعيم قاسم معروف، وسيكون هناك مفاجآت.

وصرّح، أن إسرائيل توجه ضربات ساحقة للحرس الثوري والباسيج، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير الشرق الأوسط.

وحزب الله سيدفع ثمنا باهظا

مجتبى خامنئي لم يجرؤ على الخروج بوجهه إلى الجمهور.

وقال نتنياهو: "نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية".

وتابع: "النظام الإيراني بنى منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائه وصواريخه الباليستية ومشروعه النووي".

وأضاف: "لو لم نتحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض".

وتابع: "نضرب الحرس الثوري الإيراني والباسيج بقوة في مقارهما وحواجزهما".

وأضاف: "لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت ولكنها بيد الشعب وحده".

وتابع: "العلاقات بيني وبين ترامب أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين".