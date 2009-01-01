  1. الرئيسية
شركات أقمار اصطناعية أمريكية تقيد الوصول إلى صور الشرق الأوسط لحماية القوات الحليفة

الخميس 12 مارس 2026 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قيّدت شركتان أميركيتان بارزتان في مجال الاستخبارات المكانية الوصول إلى صور الأقمار الاصطناعية لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن شركتي "بلانت لابز" و"فانتور" فرضتا قيودًا مؤقتة على إتاحة صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة، في خطوة قالتا إنها تهدف إلى منع استخدام هذه البيانات في استهداف مواقع عسكرية أو مدنية.

وأبلغت شركة "بلانت لابز"، التي تدير أكثر من 200 قمر اصطناعي من مقرها في كاليفورنيا، عملاءها بأنها ستقيّد الوصول إلى الصور الجديدة لإيران ومناطق قريبة منها تشمل قواعد حليفة ودولًا في الخليج ومناطق نزاع أخرى، وذلك لمدة أسبوعين.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن القرار اتُّخذ لمنع استخدام الصور من قبل "جهات معادية" قد تستغل المعلومات لاستهداف أفراد عسكريين أو مدنيين تابعين لحلفاء الولايات المتحدة أو شركائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مؤكدًا أن الخطوة لم تكن نتيجة طلب حكومي مباشر.

من جهتها، أفادت شركة "فانتور" بأنها فرضت أيضًا قيودًا على الوصول إلى صور الأقمار الاصطناعية في أجزاء من الشرق الأوسط، بهدف الحد من إساءة استخدام البيانات الجغرافية الحساسة والمساعدة في حماية القوات الحليفة والمدنيين.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن وسائل إعلام دولية اعتمدت خلال الفترة الماضية على صور الشركتين لتوثيق تطورات الحرب، بما في ذلك ضربات عسكرية متبادلة في المنطقة.

وكانت "بلانت لابز" قد اتخذت إجراءات مشابهة في أواخر عام 2023، عندما أخّرت نشر صور عالية الدقة لقطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

