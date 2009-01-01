ايران تهدد: إذا قطعتم نورنا سنطفئ أنواركم خلال 30 دقيقة في كامل المنطقة ..

طهران / وكالات /

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني باستهداف شامل للطاقة في المنطقة إذا تعرضت البنية التحتية الكهربائية الإيرانية لأي هجوم.

وقال لاريجاني ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي زعم فيها قدرته على تدمير شبكة الكهرباء الإيرانية خلال ساعة: "بالطبع، إذا قام بمثل هذا الإجراء، فستشهد المنطقة بأكملها انقطاعا تاما للتيار خلال نصف ساعة".

وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا الظلام الدامس قد يوفر "فرصة مناسبة لاصطياد العسكريين الأمريكيين الفارين في المنطقة"، في إشارة إلى تعقيد الوضع الأمني للقوات الأمريكية في حال نشوب أي صراع.

وأكد لاريجاني أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتعامل مع جميع التهديدات والتصريحات الخارجية "بدقة ويقظة"، مشددا على التزام المجلس بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد في مواجهة أي تهديد محتمل.

وجاءت هذه التصريحات ردا على حديث ترامب الذي فال فيه إنه كان بإمكانه تدمير المنشآت الكهربائية الإيرانية خلال فترة رئاسته، لكنه امتنع عن ذلك، وهو ما اعتبرته طهران تهديدا مباشرا يستدعي الرد التحذيري.