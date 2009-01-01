  1. الرئيسية
لجنة الانتخابات تتسلم 58 اعتراضا على القوائم والمرشحين وقبول اعتراضين منها

الخميس 12 مارس 2026 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تتسلم 58 اعتراضا على القوائم والمرشحين وقبول اعتراضين منها



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تلقت 58 اعتراضا على القوائم والمرشحين في انتخابات الهيئات المحلية المزمع عقدها يوم السبت 25 نيسان المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها صباح اليوم الخميس أن الاعتراضات توزعت بين 18 اعتراضا على القوائم الانتخابية، قُبل منها اعتراض واحد فقط، و40 اعتراضا على المرشحين الأفراد، قبل منها اعتراض واحد أيضا، فيما تم رد باقي الاعتراضات.

وبينت اللجنة أن تصنيف الاعتراضات المقدمة أظهر تركز معظمها في عدد من الموضوعات الرئيسية، في مقدمتها الاعتراضات المتعلقة ببراءة الذمة والاستقالة والأحكام القضائية.

وبينت اللجنة أنها تنظر في الاعتراضات وفق أحكام القانون ودليل الإجراءات المعتمد، حيث يتم قبول أو رفض أي اعتراض استنادا إلى الاثباتات والوثائق التي يقدمها المعترض، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها، وجرى إبلاغ المعترضين والمعترض عليهم بقرار اللجنة رسميا.

وأضافت أنه يمكن للمتضررين من قرار اللجنة تقديم استئناف إلى محكمة قضايا الانتخابات للنظر فيها، على أن تبت المحكمة في جميع الاستئنافات المقدمة بحد أقصى يوم 29 آذار، وفق جدول المدد القانونية المعتمدة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة يوم 31 آذار الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين والذين ستظهر أسمائهم على أوراق الاقتراع.



