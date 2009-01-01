تقرير : طهران تمتلك مخزونا لا ينضب من المسيرات البحرية الانتحارية

طهران / وكالات /

عرضت إيران أسطولها من الطائرات البحرية المتفجرة التي تستخدمها لإغلاق مضيق هرمز وشلّ الاقتصاد العالمي ردا على العدوان الإسرائيلي والأمريكي على الجمهورية الإسلامية.

وقد أجبر النظام على إغلاق الممر الحيوي الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، في الوقت الذي يكثف فيه هجماته على السفن في المنطقة.

تفاخرت الجمهورية الإسلامية بأنفاقها تحت الأرض المليئة بالطائرات المسيرة البحرية والصواريخ المضادة للسفن والألغام البحرية.

يظهر الفيديو والصور عدداً لا يحصى من زوارق الهجوم البحرية التي تُستخدم لإطلاق طائرات بدون طيار على السفن المارة، مما يُلحق دماراً بالاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

هددت إيران باستخدام صواريخها تحت الماء التي تبلغ سرعتها 100 متر في الثانية، والتي تفاخرت بأنها مملوكة للنظام وروسيا فقط ، لرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

حذر الجنرال فدوي، كبير قادة الحرس الثوري الإسلامي، قائلاً: "لدينا صواريخ تُطلق من تحت الماء وسرعتها مائة متر في الثانية، وقد نستخدمها في الأيام المقبلة

وقالت إيران أيضاً إنها ستجعل الخليج الفارسي يفيض بـ"دماء الغزاة" إذا واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما.

قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: "إن أي عدوان على أراضي الجزر الإيرانية سيحطم كل ضبط للنفس. سنتخلى عن كل ضبط للنفس وسنجعل الخليج العربي يسيل بدماء الغزاة"