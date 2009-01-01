  1. الرئيسية
إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران

الخميس 12 مارس 2026 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : استهدفنا موقعا نوويا في طهران



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم جوي استهدف موقعا تابعا للبرنامج النووي الإيراني في العاصمة طهران، قال إنه يستخدم في تطوير قدرات مرتبطة بالأسلحة النووية.

وأوضح أن سلاح الجو الاسرائيلي نفذ الغارة بتوجيهات من شعبة الاستخبارات، مستهدفا موقع "تلكان" الذي وصفه بأنه أحد المواقع المركزية في برنامج التطوير النووي الإيراني.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد استُخدم الموقع خلال السنوات الأخيرة في تطوير متفجرات متقدمة وإجراء تجارب حساسة ضمن مشروع مشروع عماد، وهو برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية خلال العقد الأول من الألفية الحالية.

بدورها، ذكرت مفوضية الأمم ​المتحدة لشؤون اللاجئين، ‌اليوم الخميس، أن ما ​يصل إلى ​3.2 مليون شخص نزحوا ⁠داخل إيران ​منذ اندلاع الحرب ​في 28 شباط/ فبراير.

وقالت المفوضية في ​بيان، نقلا ​عن تقييمات أولية تستند ‌إلى ⁠عدد الأسر النازحة "من المرجح أن يستمر هذا ​الرقم ​في ⁠الارتفاع مع استمرار ​الأعمال القتالية، ​مما ⁠ينذر بتفاقم مقلق في الاحتياجات ⁠الإنسانية".

