الخميس 12 مارس 2026 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدد: إذا استمر إطلاق النار من قبل حزب الله سنستولي على أراض لبنانية



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الحرب الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، بأن إسرائيل "ستأخذ الأرض بنفسها" إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من منع حزب الله من إطلاق النار على مواقع إسرائيلية شمالي البلاد، معلنًا توجيه الجيش للاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان.

وقال "كاتس" إنه حذر الرئيس اللبناني من أن إسرائيل ستتدخل عسكريًا داخل الأراضي اللبنانية إذا لم تتمكن الحكومة في بيروت من منع حزب الله من تهديد وإطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وقال كاتس: "إذا كانت الحكومة اللبنانية لا تعرف كيف تسيطر على الأرض وتمنع حزب الله من تهديد بلدات الشمال وإطلاق النار نحو إسرائيل – نحن سنأخذ الأرض ونفعل ذلك بأنفسنا".

وأضاف كاتس، خلال تقييم للوضع الأمني عقده صباح اليوم مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية الاسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهو "وجّها الجيش للاستعداد لتوسيع نشاطه العسكري في لبنان".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ردّ "بقوة" على الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله أمس، عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى للحزب في لبنان.

وأضاف: "وعدنا بإعادة الهدوء والأمن إلى بلدات الشمال، وهذا ما سنفعله".

