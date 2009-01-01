  1. الرئيسية
إيران تعلن استهداف 3 مواقع حساسة في إسرائيل

الخميس 12 مارس 2026 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن استهداف 3 مواقع حساسة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إيران استهدافها قواعد جوية ومقرا لجهاز "الشاباك" في إسرائيل.

وقصفت طائرات مسيّرة إيرانية قاعدتي بالماخيم وعوفدا الجويتين ومقر "الشاباك"، وأعلن الجيش الإيراني في بيانه رقم 24 عن تنفيذ عملية استهداف دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، ركزت على ثلاثة محاور رئيسية:
رومانيا تستضيف قوات أمريكية وسط التصعيد في الشرق الأوسط

قاعدة بالماخيم الجوية (مركز تقني-عسكري)

نوع الهدف: منشأة متعددة المهام تجمع بين الاستخدام المدني والعسكري.

عناصر الاستهداف: برج المراقبة، مدرج الهبوط والإقلاع، وحظائر الطائرات.

القيمة الاستراتيجية: تُعد مركزا لإطلاق الأقمار الصناعية وإجراء التجارب الصاروخية، وتضم أنظمة دفاع جوي متطورة مثل "مقلاع داود"، وطائرات الاستطلاع "هيرميس 900".

قاعدة عوفدا الجوية (منشأة تدريب وتمركز استراتيجي)

نوع الهدف: قاعدة جوية تشغيلية وتدريبية ذات بُعد دولي.

عناصر الاستهداف: البنى التشغيلية الداعمة لسلاح الجو.

القيمة الاستراتيجية: تُستخدم لتدريب طياري سلاح الجو الإسرائيلي، واستضافت سابقا مقاتلات أمريكية متطورة من طراز  F-22، ما يعكس أهميتها اللوجستية والتحالفية.

مقر "الشاباك" (مركز أمني استخباراتي)

نوع الهدف: منشأة أمنية عليا تُدير العمليات الداخلية.

القيمة الاستراتيجية: يُعد الجهاز الذراع التنفيذية للأمن الداخلي، ويتولى تنسيق حماية الشخصيات البارزة والمنشآت الحيوية، مما يجعله هدفاً رمزيا وعمليا في آن واحد.

