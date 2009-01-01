إيران تعلن استهداف 3 مواقع حساسة في إسرائيل

أعلنت إيران استهدافها قواعد جوية ومقرا لجهاز "الشاباك" في إسرائيل.
قاعدة بالماخيم الجوية (مركز تقني-عسكري)
نوع الهدف: منشأة متعددة المهام تجمع بين الاستخدام المدني والعسكري.
عناصر الاستهداف: برج المراقبة، مدرج الهبوط والإقلاع، وحظائر الطائرات.
القيمة الاستراتيجية: تُعد مركزا لإطلاق الأقمار الصناعية وإجراء التجارب الصاروخية، وتضم أنظمة دفاع جوي متطورة مثل "مقلاع داود"، وطائرات الاستطلاع "هيرميس 900".
قاعدة عوفدا الجوية (منشأة تدريب وتمركز استراتيجي)
نوع الهدف: قاعدة جوية تشغيلية وتدريبية ذات بُعد دولي.
عناصر الاستهداف: البنى التشغيلية الداعمة لسلاح الجو.
القيمة الاستراتيجية: تُستخدم لتدريب طياري سلاح الجو الإسرائيلي، واستضافت سابقا مقاتلات أمريكية متطورة من طراز F-22، ما يعكس أهميتها اللوجستية والتحالفية.
مقر "الشاباك" (مركز أمني استخباراتي)
نوع الهدف: منشأة أمنية عليا تُدير العمليات الداخلية.
القيمة الاستراتيجية: يُعد الجهاز الذراع التنفيذية للأمن الداخلي، ويتولى تنسيق حماية الشخصيات البارزة والمنشآت الحيوية، مما يجعله هدفاً رمزيا وعمليا في آن واحد.