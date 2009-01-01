إصابة 2745 إسرائيليا منذ بداية الحرب على إيران

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران بلغ 2745 مصابًا، وذلك حتى الساعة السابعة صباحًا.

وأفادت الوزارة بأن 85 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن. ووفق المعطيات الرسمية، وُصفت حالة 11 مصابًا بأنها خطيرة.

ووصفت حالة 10 مصابين بأنها متوسطة. فيما وصفت حالة 64 مصابًا بأنها طفيفة.

وفي ما يتعلق بحصيلة الساعات الـ24 الماضية، ذكرت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت 179 مصابًا بين الساعة السابعة صباح أمس والساعة السابعة صباح اليوم.

وبحسب البيان، فقد وُصفت حالة 4 من المصابين بأنها متوسطة. في حين سُجلت 157 إصابة طفيفة. كما أُحصيت 18 حالة وُصفت بأنها حالات هلع.