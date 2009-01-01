  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 2745 إسرائيليا منذ بداية الحرب على إيران

الخميس 12 مارس 2026 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 2745 إسرائيليا منذ بداية الحرب على إيران



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران بلغ 2745 مصابًا، وذلك حتى الساعة السابعة صباحًا.

وأفادت الوزارة بأن 85 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن. ووفق المعطيات الرسمية، وُصفت حالة 11 مصابًا بأنها خطيرة.

ووصفت حالة 10 مصابين بأنها متوسطة. فيما وصفت حالة 64 مصابًا بأنها طفيفة.

وفي ما يتعلق بحصيلة الساعات الـ24 الماضية، ذكرت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت 179 مصابًا بين الساعة السابعة صباح أمس والساعة السابعة صباح اليوم.

وبحسب البيان، فقد وُصفت حالة 4 من المصابين بأنها متوسطة. في حين سُجلت 157 إصابة طفيفة. كما أُحصيت 18 حالة وُصفت بأنها حالات هلع.

الأكثر قراءة اليوم

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

إردوغان يحذر من اشتعال المنطقة بأكملها ..

مستشار خامنئي يهدد بتدمير إسرائيل ويصف ترامب بـ”شيطان وفاسد”: في المنطقة لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يعد هناك عمليا شيء نستهدفه

الأخبار الرئيسية

لبنان

إسرائيل تحتل 18 موقعاً في لبنان وتهدد بمهاجمة بنى تحتية للدولة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن 70 غارة على بيروت واغتيال قادة في حزب الله والجهاد الإسلامي

مسؤول إسرائيلي : واشنطن ابلغتنا انها لا تخطط لوقف الحرب والتركيز على هرمز

مصدر يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي: كدمة وكسر وجروح

إسبانيا تُصعّد دبلوماسياً وتعفي سفيرتها لدى إسرائيل من مهامها والسبب غزة