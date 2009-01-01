سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

دبي/وكالات/

سُمع دوي انفجارات يوم الخميس، في وسط دبي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، في وقت تواصل فيه إيران ضرب دول الخليج؛ ردًا على الضربات الإسرائيلية الأمريكية على أراضيها.

وشوهدت سحب من الدخان فوق منطقة سكنية في العاصمة التجارية للإمارات في الدقائق التي أعقبت الانفجارات.

وتتعرض دول الخليج، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في إطار رد طهران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث طالت هذه الهجمات قواعد عسكرية وسفارات أمريكية، إضافة إلى مطارات وموانئ ومنشآت حيوية في المنطقة.