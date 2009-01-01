  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن شن 70 غارة على بيروت واغتيال قادة في حزب الله والجهاد الإسلامي

الخميس 12 مارس 2026 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن شن 70 غارة على بيروت واغتيال قادة في حزب الله والجهاد الإسلامي



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شن موجات واسعة من الغارات الجوية والبحرية استهدفت نحو 70 هدفا لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك باستخدام حوالي 200 ذخيرة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الغارات استهدفت "بنى تحتية إرهابية ومنشآت لتخزين الأسلحة ومقرات مركزية، بالإضافة إلى مقر القوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني في بيروت". وأشار البيان إلى أن "حزب الله قام بإخفاء بناه التحتية الإرهابية في قلب بيروت تحت غطاء السكان المدنيين".

وكشف البيان عن اغتيال عدد من القادة البارزين خلال الغارات، من بينهم:

*أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الساحة اللبنانية.

*زيد علي جمعة، المسؤول عن إدارة منظومة القوة النارية لحزب الله وقائد المدفعية في جنوب لبنان.

*خمسة من كبار القادة في فيلق لبنان وفلسطين التابعين لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني.

