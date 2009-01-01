هجوم سيبراني واسع على المواقع الحكومية في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

تعرضت خوادم حكومية إسرائيلية ومنظومة المواقع الرسمية (gov.il) لهجوم سيبراني مساء أمس، الأربعاء، ما أدى إلى تعطّل مواقع تقدم الخدمات وانهيارها لفترة وجيزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الخميس، أن الهجوم أدى إلى انهيار مواقع حكومية بسبب تدفق هائل من طلبات الدخول إليها.

وبحسب التقرير، فإن الهجوم كان من نوع "حجب الخدمة" (DDoS)، وهو هجوم يعتمد على إغراق المواقع بطلبات دخول كثيفة، ما يؤدي إلى تعطيلها ومنع المستخدمين من الوصول إليها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ما جرى كان "هجومًا كبيرًا"، مشيرين إلى أنه ليس الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب على إيران.

وأضافت المصادر أن الهجوم تم احتواؤه وجرى التعامل معه.

وفي الوقت ذاته، وبعد ساعات من الهجوم، رُصد في ساعات الصباح المبكرة خلل في أحد مكونات الاتصالات، ما تسبب بصعوبة في الوصول إلى بعض الخدمات الحكومية.

وأثار هذا الخلل تساؤلات بشأن ما إذا كانت الهجمة السيبرانية قد أُحبطت بالفعل بالكامل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان العطل في مكوّن الاتصالات مرتبطًا بهجوم الليلة الماضية، أم أنه خلل تقني منفصل.

وبحسب التقرير، فإن جميع المواقع والخدمات الحكومية عادت في هذه المرحلة إلى العمل بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، كانت "كان 11" قد أفادت أمس بوجود شبهات حول هجوم سيبراني استهدف شاشات الإعلانات في عدد من محطات القطار في إسرائيل.

وظهرت على الشاشات الإلكترونية في تلك المحطات، التي تستخدم أيضًا كملاجئ أثناء إطلاق صفارات الإنذار، رسالة تطلب من المواطنين مغادرة المكان بسرعة لأنه "غير آمن".