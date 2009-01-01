مسؤول إسرائيلي : واشنطن ابلغتنا انها لا تخطط لوقف الحرب والتركيز على هرمز

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول أمني إسرائيلي إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغت إسرائيل أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة لإنهاء الحرب على إيران، فيما يتجه التركيز العسكري الأميركي نحو مضيق هرمز ومخاطر الألغام البحرية وإمدادات الطاقة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، وذلك في أعقاب التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني ‌بأنه ⁠سيوقف مرور شحنات النفط في الخليج ما لم ​تتوقف ​الهجمات ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط تقارير متضاربة بشأن مدة الحرب.

وقال مسؤول الأمني الذي تحدث للقناة إن "التركيز العسكري الأميركي ينتقل في هذه المرحلة إلى مضيق هرمز، في ظل مخاوف مرتبطة بالألغام البحرية وحركة الطاقة والنفط في المنطقة" في ظل التهديدات التي يواجهها أمن الملاحة البحرية على خلفية الحرب.

وبحسب المسؤول، فإن الرسائل التي نقلها الأميركيون إلى إسرائيل تفيد بأنه "لا يوجد تخطيط لوقف العمليات في هذه المرحلة، لن نتوقف في منتصف المهمة". وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة "حساسة جدًا لأي إصابة قد تطاول جنودها"، في ظل التطورات العسكرية الجارية.

وأشار إلى أنه مع مرور كل يوم تتعمق الضربات التي تستهدف "أهدافًا ذات قيمة كبيرة بالنسبة للإيرانيين". وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن السلطات قد تنظر، تبعًا لتطورات الوضع، في توسيع فتح الاقتصاد خلال الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، قد قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية" في الحرب على إيران، مشيراً إلى أن واشنطن "ستراقب مضيق هرمز عن كثب". وجاءت تصريحات ترامب في وقت هزّت فيه الحرب الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تداعياتها على إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" هذا الأسبوع، قال ترامب إنه يدرس إمكانية "السيطرة على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الاستراتيجي لتدفقات النفط العالمية.

وفي سياق متصل، قال ترامب، الأربعاء، في معرض حديثه عن الحرب "لقد انتصرنا"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل القتال "حتى إتمام المهمة".

وأضاف ترامب أن "لا أحد يحبذ إعلان النصر مبكرًا"، وتابع قائلًا: "لقد انتصرنا... في الساعة الأولى، انتهى الأمر".

وأعلن الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية خلال العمليات العسكرية الجارية.

وعلى الرغم من تأكيده أن الجيش الأميركي نجح في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، فإنه رفض الدعوات لإنهاء الحرب سريعًا.

وقال ترامب "لا نريد الانسحاب مبكرًا... علينا إتمام المهمة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "قضت على إيران فعليًا"، في تصريحات فُهم منها أن العمليات العسكرية ستستمر في المرحلة الحالية.