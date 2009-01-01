  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن أنفقت 11 مليار دولار بأول ستة أيام للحرب ضد إيران.

الخميس 12 مارس 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن أنفقت 11 مليار دولار بأول ستة أيام للحرب ضد إيران.



القدس المحتلة / سما /

أُبلغ مشرعون أميركيون خلال إحاطة في البنتاغون، أن تكلفة الأسبوع الأول للحرب ضد إيران، قد بلغت أكثر من 11,3 مليار دولار، وفقا لتقرير يسلّط الضوء على الوتيرة التي تستهلك بها هذه الحرب، الأسلحة والموارد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على الإحاطة المغلقة التي عقدت الثلاثاء، أن أعضاء الكونغرس أُبلغوا بأن الرقم لا يشمل العديد من التكاليف الأخرى المرتبطة بالتحضير للضربات، ما يشير إلى أن التكلفة النهائية للأسبوع الأول، قد ترتفع بشكل كبير.

وكان مسؤولون أمنيون قد أبلغوا الكونغرس في وقت سابق أنه تم انفاق ما قيمته نحو 5,6 مليار دولار على الذخائر في أول يومين فقط من القتال، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية، وهو معدل أعلى بكثير من التقديرات العامة السابقة.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة ألقت 5 آلاف و500 قنبلة على إيران، خلال آخر 24 ساعة.

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة على إشارته إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا، لأنه لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في البلاد.

وفي معرض حديثه عن العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران في خطاب ألقاه في هيبرون في ولاية كنتاكي، قال ترامب "لا نريد أن نُبكر في المغادرة، علينا أن ننجز المهمة أليس كذلك؟".

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي : واشنطن ابلغتنا انها لا تخطط لوقف الحرب والتركيز على هرمز

إسبانيا تُصعّد دبلوماسياً وتعفي سفيرتها لدى إسرائيل من مهامها والسبب غزة

جيش الإحتلال يكثف غاراته على بيروت وهجوم مكثف لحزب الله وسقوط شظايا بالجليل

IMG_3966

مستشار خامنئي يهدد بتدمير إسرائيل ويصف ترامب بـ”شيطان وفاسد”: في المنطقة لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا

أردوغان: المنطقة تتجه نحو كارثة على يد “شبكة مجازر” مصابة بغرور القوة والاضطرابات ستُغرقنا بالدماء والدموع