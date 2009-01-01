  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته.. غارات جوية وقصف مدفعي وسط وجنوب القطاع

الخميس 12 مارس 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته.. غارات جوية وقصف مدفعي وسط وجنوب القطاع



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ154 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن بأسل ابو وردة 38 عاما واصابة خمسة اخرين بقصف اسرائيلي على تجمع للمواطنين قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وليلا عادت قوات الاحتلال وقصفت خيمة الشهيد دون اصابات في حين ادى قصف مبني مجاور للجنة القطرية لاحتراق عدد من الخيام.

وفجر اليوم شن طيران الاحتلال غارة جوية شرق مدينة غزة مع استمرار القصف المدفعي المتقطع.

وقصفت مدفعية إسرائيل شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال غارتين شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع في حين استهدف القصف المدفعي منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي : واشنطن ابلغتنا انها لا تخطط لوقف الحرب والتركيز على هرمز

إسبانيا تُصعّد دبلوماسياً وتعفي سفيرتها لدى إسرائيل من مهامها والسبب غزة

جيش الإحتلال يكثف غاراته على بيروت وهجوم مكثف لحزب الله وسقوط شظايا بالجليل

IMG_3966

مستشار خامنئي يهدد بتدمير إسرائيل ويصف ترامب بـ”شيطان وفاسد”: في المنطقة لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا

أردوغان: المنطقة تتجه نحو كارثة على يد “شبكة مجازر” مصابة بغرور القوة والاضطرابات ستُغرقنا بالدماء والدموع