الاحتلال يواصل خروقاته.. غارات جوية وقصف مدفعي وسط وجنوب القطاع

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ154 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن بأسل ابو وردة 38 عاما واصابة خمسة اخرين بقصف اسرائيلي على تجمع للمواطنين قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وليلا عادت قوات الاحتلال وقصفت خيمة الشهيد دون اصابات في حين ادى قصف مبني مجاور للجنة القطرية لاحتراق عدد من الخيام.

وفجر اليوم شن طيران الاحتلال غارة جوية شرق مدينة غزة مع استمرار القصف المدفعي المتقطع.

وقصفت مدفعية إسرائيل شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال غارتين شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع في حين استهدف القصف المدفعي منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.