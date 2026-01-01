  1. الرئيسية
مصدر يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي: كدمة وكسر وجروح

الخميس 12 مارس 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

 أفاد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بكسر في القدم وبجروح طفيفة أخرى خلال اليوم الأول من الحرب.

وبحسب المصدر، فإن خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، تعرّض أيضا لكدمة حول عينه اليسرى، إضافة إلى جروح سطحية طفيفة في الوجه.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان لصحيفة الغارديان، الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي أسفرت عن مقتل والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.

وأضاف سالاريان أن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي كلمة منذ إعلان تعيينه في المنصب، يعود إلى إصاباته، قائلاً: "لا أعتقد أنه في وضع مريح يسمح له بإلقاء خطاب".

من جهته، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، إنه سمع بأن خامنئي أُصيب، لكنه أكد أن المرشد الجديد "بخير ولا توجد أي مخاوف".

وفي ظل غيابه، لجأت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى استخدام مواد أرشيفية محدودة لمجتبى خامنئي، مع الاستعانة بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي لسد النقص في اللقطات المتاحة.

ويرى مراقبون أن المرشد الجديد، رغم أنه ليس من كبار رجال الدين، يرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني والنخبة الاقتصادية للنظام، ويُعتقد أنه لا يقل تشدداً عن والده، وربما يفوقه تشدداً.



