الطقس: أجواء مغبرة وباردة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد الأحد القادم

الخميس 12 مارس 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء مغبرة وباردة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد الأحد القادم



رام الله/سما/

 يكون الجو مغبراً احياناً وغائما جزئيا الى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو مغبرا احياناً وغائما جزئيا الى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو مغيراً احيانا ًوغائما جزئيا بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو خماسنياً ومغبراً وغائما حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق خاصة خلال ساعات المساء والليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائج.

