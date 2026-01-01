  1. الرئيسية
مستشار خامنئي يهدد بتدمير إسرائيل ويصف ترامب بـ”شيطان وفاسد”: في المنطقة لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا

الخميس 12 مارس 2026 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي يهدد بتدمير إسرائيل ويصف ترامب بـ”شيطان وفاسد”: في المنطقة لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا



القدس المحتلة/سما/

وجه مستشار عسكري رفيع المستوى لدى المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الأربعاء في خضم الحرب الدائرة بين البلدين.
وقال يحيى رحيم صفوي إن “ترامب هو الرئيس الأميركي الأكثر فسادا وغباء. إنه الشيطان بذاته”.
كما جدد تهديدات إيران المعتادة بالقضاء على إسرائيل التي تحارب الجمهورية الإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة.
وتابع “في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن لإسرائيل وإيران أن تتواجدا معا”، وأضاف “إيران هي التي ستبقى، وسيُقضى على الكيان الصهيوني”.

