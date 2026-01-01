استدعاء كبير للاحتياط ..مسؤولون إسرائيليون: نحن على أعتاب حرب واسعة على لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لـ "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الأربعاء، أن الجيش (الإسرائيلي) على أعتاب حرب واسعة على لبنان.

وذكرت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الجيش سيستدعي المزيد من قوات الاحتياط لتوسيع العمليات في لبنان.

وميدانيا، أصدر عدد من رؤساء السلطات الإسرائيلية في الشمال تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وأفادت الصحيفة، بأنه وقبيل الساعة الثامنة مساء بقليل، شنّ وابل كثيف من الصواريخ على حيفا.

وأعلنت نجمة داود الحمراء إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء القصف العنيف الذي استهدف المستوطنات الشمالية، والمصابتان هما امرأة تبلغ من العمر حوالي 35 عاما مصابة في الرأس، ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما مصاب في اليد، وقد تم نقلهما إلى المركز الطبي الجليلي في نهاريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

هذ، واستمر وابل متواصل من الصواريخ باتجاه الشمال، كما شنت هجمات بالقذائف من إيران باتجاه الوسط والجنوب.

وعقب إطلاق النار، أعلن مسؤول إسرائيلي توسيع نطاق الحملة في الشمال واستدعاء جنود الاحتياط.