  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استدعاء كبير للاحتياط ..مسؤولون إسرائيليون: نحن على أعتاب حرب واسعة على لبنان

الأربعاء 11 مارس 2026 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء كبير للاحتياط ..مسؤولون إسرائيليون: نحن على أعتاب حرب واسعة على لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لـ "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الأربعاء، أن الجيش (الإسرائيلي) على أعتاب حرب واسعة على لبنان.

وذكرت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الجيش سيستدعي المزيد من قوات الاحتياط لتوسيع العمليات في لبنان.

وميدانيا، أصدر عدد من رؤساء السلطات الإسرائيلية في الشمال تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وأفادت الصحيفة، بأنه وقبيل الساعة الثامنة مساء بقليل، شنّ وابل كثيف من الصواريخ على حيفا.

وأعلنت نجمة داود الحمراء إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء القصف العنيف الذي استهدف المستوطنات الشمالية، والمصابتان هما امرأة تبلغ من العمر حوالي 35 عاما مصابة في الرأس، ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما مصاب في اليد، وقد تم نقلهما إلى المركز الطبي الجليلي في نهاريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

هذ، واستمر وابل متواصل من الصواريخ باتجاه الشمال، كما شنت هجمات بالقذائف من إيران باتجاه الوسط والجنوب.

وعقب إطلاق النار، أعلن مسؤول إسرائيلي توسيع نطاق الحملة في الشمال واستدعاء جنود الاحتياط.

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

الأخبار الرئيسية

"حزب الله": نعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يعد هناك عمليا شيء نستهدفه

IMG_3961

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

IMG_3960

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن