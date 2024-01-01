"حزب الله": نعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول

بيروت /سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق عمليات "العصف المأكول" ضد إسرائيل.

وفي بيان له، قال "حزب الله":

«بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

تُعلن المقاومة الإسلامية إطلاق عمليات العصف المأكول.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏».

في أكتوبر 2024، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إطلاق اسم "معركة أولي البأس" على الحرب التي اندلعت مع إسرائيل عقب تفجيرات أجهزة "البيجر" واغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله.

وفي 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ، إلا أن إسرائيل خرقته آلاف المرات عبر شن غارات استهدفت مناطق لبنانية عدة، إضافة إلى تنفيذ توغلات برية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وفجر الأحد 1 مارس 2026، وبعد نحو 15 شهرا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به إسرائيل، وعقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات أمريكية إسرائيلية، أطلق "حزب الله" صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع جولة جديدة من الحرب بين الجانبين.

ومنذ ذلك الحين، نفذ "حزب الله" عشرات العمليات العسكرية، استهدفت تجمعات ومواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل وعمقها.

في المقابل، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء إلى سكان جنوب لبنان (جنوب نهر الليطاني)، وسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى سكان عدد من البلدات في شرق لبنان، بالتزامن مع شن هجمات عنيفة على مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية.