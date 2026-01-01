الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا

بروكسل/سما/

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دامٍ لتظاهرات في إيران في يناير .

وقالت كالاس: "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".

وسيتطلب استكمال فرض العقوبات، ​التي كانت قيد ​الإعداد ⁠منذ ما قبل بدء الحرب، صدور موافقة ⁠نهائية ​من مجلس ​الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات "تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".