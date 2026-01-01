  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا

الأربعاء 11 مارس 2026 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا



بروكسل/سما/

 أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دامٍ لتظاهرات في إيران في يناير .

وقالت كالاس: "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".

وسيتطلب استكمال فرض العقوبات، ​التي كانت قيد ​الإعداد ⁠منذ ما قبل بدء الحرب، صدور موافقة ⁠نهائية ​من مجلس ​الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات "تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

الأخبار الرئيسية

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يعد هناك عمليا شيء نستهدفه

IMG_3961

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

IMG_3960

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي