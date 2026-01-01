  1. الرئيسية
كاتس: العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني مستمرة بلا سقف زمني

الأربعاء 11 مارس 2026 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني مستمرة بلا سقف زمني



القدس المحتلة/سما/

شن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوماً حاداً على القيادة الإيرانية، واصفاً إياها بـ"مجموعة من الجبناء" الذين يفرون إلى الأنفاق عند مواجهة القوة الحقيقية، على غرار قيادة حماس في غزة.

وأكد كاتس أن العمليات العسكرية ضد طهران دخلت مرحلة استهداف "مفاصل النظام" بشكل مباشر.

استهداف الحرس الثوري والباسيج

وكشف كاتس عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع "الشريك الأمريكي"، نشاطاً عسكرياً مكثفاً يستهدف عناصر الحرس الثوري وقوات الباسيج، مشيراً إلى أن الخسائر البشرية في صفوفهم بلغت الآلاف.

وأضاف: "النظام يحاول إخفاء حجم القتلى عبر قطع الإنترنت، لكن التقارير تؤكد امتلاء غرف التبريد في المستشفيات بجثث عناصر القوات الإرهابية".

تحطيم الأهداف الاستراتيجية

وشدد وزير الجيش على أن الاستراتيجية الحالية تتركز حول:

تفكيك النظام: العمل يوماً بعد يوم لتحطيم الأهداف الاستراتيجية في طهران وكافة أنحاء إيران.

دعم التغيير الداخلي: مواصلة الضغط العسكري لإتاحة الفرصة للشعب الإيراني للتحرك والإطاحة بالنظام.

التنسيق الميداني: استمرار العمليات "هدفاً بعد هدف" دون تقيد بجداول زمنية.

تحالف "ترامب - نتنياهو" وحسم المعركة

وفيما يخص التنسيق الدولي، أكد كاتس أن هذه العمليات تدار بقيادة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللذين ينسقان السياسات والخطط يومياً.

وأوضح أن التنفيذ يتم عبر تكامل ميداني بين القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وقوات الجيش الإسرائيلي، مشدداً على أن هذه المعركة "ستستمر بلا أي حد زمني" حتى تحقيق كافة الأهداف المعلنة وحسم المواجهة بشكل نهائي.

