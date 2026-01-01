سنتكوم": الموانئ التي تستخدمها البحرية الإيرانية تُعدّ أهدافاً مشروعة

وكالات / سما/

حثّت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المدنيين في إيران على تجنب جميع منشآت الموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية فوراً، داعية عمّال الأرصفة والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية إلى الابتعاد عن السفن التابعة للبحرية الإيرانية والمعدات العسكرية.

وقالت، القيادة إن الجيش الأميركي لا يمكنه ضمان سلامة المدنيين داخل أو قرب المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، لكنه سيواصل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى الذي قد يلحق بالمدنيين.

وذكرت "سنتكوم" أن النظام الإيراني "يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء يعرّض حياة الأبرياء للخطر"، وشددت على أن "الموانئ المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية تفقد صفة الحماية وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي".

كما ذكرت أن القوات البحرية الإيرانية نشرت سفناً ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية تخدم حركة الملاحة التجارية.

يأتي التحذير الأميركي في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز تصعيداً عسكرياً متزايداً مع تعرض عدة سفن تجارية لهجمات بمقذوفات مجهولة في الممر البحري الحيوي منذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في أواخر فبراير (شباط).

وكانت ثلاث سفن تجارية على الأقل قد تعرضت للاستهداف في المضيق ومحيطه، الأربعاء، من بينها سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند، وسفينة الحاويات "وان ماجيستي" التي ترفع علم اليابان، وسفينة الشحن "ستار جوينيث" التي ترفع علم جزر مارشال.

وأعلنت إيران في الوقت نفسه تشديد موقفها تجاه الملاحة في المضيق؛ حيث قال متحدث باسم العمليات العسكرية الإيرانية إن طهران "لن تسمح بمرور حتى لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل أو شركائهما".

كما قال قائد القوات البحرية في "الحرس الثوري"، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن السفن التي تعبر المضيق يجب أن تحصل على إذن مسبق من إيران، في مؤشر إلى تصاعد التوتر حول الممر الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويحذر خبراء أمنيون من أن أي تصعيد عسكري إضافي في المضيق قد يهدد حركة الملاحة الدولية، ويزيد المخاطر أمام السفن التجارية التي تعبر هذا الممر البحري الحيوي بين إيران وسلطنة عمان.