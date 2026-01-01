ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يعد هناك عمليا شيء نستهدفه

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك عمليا شيء" لتستهدفه الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال المكالمة التي استغرقت خمس دقائق مع "أكسيوس": "أشياء صغيرة هنا وهناك... في أي وقت أريد لها أن تنتهي، ستنتهي".

ورغم إشارات ترامب العلنية بأن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، إلا أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يقولون إنه لا توجد توجيهات داخلية بشأن موعد وقف القتال.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إن الحرب ستستمر "دون أي سقف زمني، ولطالما كان ذلك ضروريا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر في الحملة بشكل حاسم".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إنهم يستعدون لأسبوعين آخرين على الأقل من الضربات في إيران.

ويوم الثلاثاء، تلقت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران بدأت في زرع ألغام في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية الحيوية لإمدادات النفط في العالم.

وأفاد المسؤولون لـ"أكسيوس" بأنه لم يتضح بعد عدد الألغام التي نشرتها إيران، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد صغير جدا. وأكد ترامب لـ "أكسيوس" أن الضربات الأمريكية يوم الثلاثاء دمرت 16 قاربا لزرع الألغام وأحبطت الخطط الإيرانية.

من جانبه، ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في رسالة مصورة اليوم الأربعاء أن مهمة الجيش الأمريكي هي القضاء على قدرة إيران على فرض قوتها ومضايقة الشحن في المضيق.

وقال كوبر: "تواصل القوات الأمريكية توجيه قوة قتالية مدمرة ضد النظام الإيراني. القوة القتالية الأمريكية في تصاعد، بينما تتراجع القوة القتالية الإيرانية"، مضيفاً أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة قد انخفضت بشكل حاد.

وصرح ترامب لـ "أكسيوس" قائلا: "الحرب تسير بشكل رائع. نحن متقدمون بكثير على الجدول الزمني. لقد أحدثنا ضررا أكثر مما كنا نعتقد أنه ممكن، حتى في فترة الستة أسابيع الأصلية".

وأشار إلى أن "العداء الإيراني" امتد إلى ما وراء إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل دول الخليج في جميع أنحاء المنطقة، وأضاف: "لقد كانوا يلاحقون بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببوا فيه. هذا هو وقت القصاص، ولن يفلتوا بهذه السهولة".

في المقابل، أكد الحرس الثوري في بيان له أن "الحرب تستمر بكل قوة ضد الأمريكيين الإرهابيين والكيان الصهيوني المجرم"، وأنه "لا نفكر إلا في استسلام العدو بالكامل. سننهي الحرب فقط عندما يزول خطر الحرب عن البلاد".

كما شدد الجيش الإيراني على أن مقاتليه "لن يدخروا جهدا في الدفاع عن استقلال وسلامة أراضي ونظام الجمهورية الإسلامية".