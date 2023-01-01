  1. الرئيسية
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,135 شهيدا

الأربعاء 11 مارس 2026 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,135 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,135 شهيدا، و171,830 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيد وإصابتين.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 650، وإجمالي الإصابات إلى 1732، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

