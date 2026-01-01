  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

الأربعاء 11 مارس 2026 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة



القدس المحتلة/سما/

أقر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بصعوبة إسقاط النظام الإيراني، واعتبروا ذلك “عملية معقدة تحتاج عاما”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، عن وزراء ومسؤولين في الحكومة – لم تسمهم – قولهم عقب إحاطة أمنية مساء الثلاثاء، إن “إسقاط النظام الإيراني قد يستغرق حوالي عام”.
وأكد المسؤولون أن “استبدال النظام عملية معقدة”، وفي محاولتهم لتحريض الإيرانيين على حكومتهم قالوا إن “المرحلة التالية ستكون مسؤولية الشعب الإيراني”.
الهيئة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن “الظروف لم تتهيأ بعد لخروج الشعب الإيراني إلى الشوارع”.
ورجحت المصادر “استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية خلال الأسبوع المقبل”.

كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن “الهدف الاستراتيجي الأكثر منطقية ليس إسقاط النظام، بل المساس الملموس بالبنى التحتية والقدرات العسكرية، وخلق ردع بعيد المدى”.
من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر “طالما كان ذلك ضروريا”، مؤكدا أن الضربات ألحقت خسائر فادحة بقوات الجمهورية الإسلامية.
وأضاف كاتس “ستستمر هذه العملية من دون أي سقف زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق جميع الأهداف ونحدد نتيجة الحملة”.
ومرارا حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإيرانيين ضد حكومتهم، من خلال الدعوة إلى المظاهرات، وهو ما لم يلق استجابة.
والثلاثاء، قال نتنياهو إن “إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تهيئة الظروف ليقوم الشعب الإيراني بالإطاحة بالنظام”.
ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران “مواقع ومصالح أمريكية” في دول عربية، ما تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد

كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"

الأخبار الرئيسية

IMG_3960

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..