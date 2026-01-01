  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إردوغان يحذر من اشتعال المنطقة بأكملها ..

الأربعاء 11 مارس 2026 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردوغان يحذر من اشتعال المنطقة بأكملها ..



اسطنبول / وكالات/

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط “قبل أن تشعل المنطقة بأكملها”، محذرا في الوقت ذاته من كلفتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.
وقال إردوغان في خطاب أمام نواب حزبه “العدالة والتنمية”، “يجب وقف الحرب قبل أن تتسع رقعتها بشكل أكبر وتشعل المنطقة بأكملها”، مضيقا “إذا أُتيحت الفرصة أمام الدبلوماسية، فإن ذلك سيكون ممكنا تماما. ونحن نواصل جهودنا بصبر لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”.
وتابع محذرا “نحن جميعا مدركون أنّه إذا استمرت هذه الحرب العبثية والفوضوية غير القانونية، ستكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي”.
وقال “بصفتنا أبناء المنطقة، يجب ألا نسمح لنزاع نحن ضحاياه أن يلحق بناء المزيد من المعاناة”.
والاثنين، حذر الرئيس التركي طهران من “الخطوات الاستفزازية”، بعد إسقاط دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا أطلقته طهران كان متجها نحو تركيا، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال “على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا. يجب عدم القيام بتصرف مماثل”. أضاف “يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ”.

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد

كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"

الأخبار الرئيسية

IMG_3961

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

IMG_3960

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية