وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

الأربعاء 11 مارس 2026 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

احتشد مئات الاف المواطنين في شوارع العاصمة الإيرانية ظهراً مع بدء مراسم الجنازة الجماعية لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الذين سقطوا في الضربة الأولى للحرب.

وقد أصبح هذا الحدث، الذي يجري وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة من الصدمة العميقة تخيم على الشوارع الإيرانية، بؤرةً لصيحات الانتقام والغضب ضد الغرب.

أظهرت لقطات استثنائية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صباح اليوم أجواءً مشحونة ليس فقط في مواقع الاحتفالات، بل أيضاً في الطريق إليها. ويُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عشرات الركاب في مترو طهران وهم يهتفون بصوت واحد: "الموت لأمريكا!".

على الرغم من ضخامة مراسم الجنازة، إلا أن نعش المرشد الأعلى علي خامنئي غائب بشكل لافت. وتشير التقارير إلى أن خامنئي قُتل أيضاً في الضربة الافتتاحية نفسها، لكن مراسم دفنه أُجّلت مؤقتاً لأسباب لم تُعلن رسمياً بعد.

