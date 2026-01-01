مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

واشنطن / وكالات /

أقر مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن ضربة صاروخية إيرانية دمّرت رادار منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في الأردن.

وتُعتبر منظومة "ثاد" الأكثر تطوراً في الولايات المتحدة. كما ورد في تقرير آخر مثير للقلق بشأن القوات الأمريكية، إجلاء طاقم سفينة شحن تعرّضت لهجوم في مضيق هرمز.

وفرض الحرس الثوري الإيراني انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً، انطلاقاً من الاعتقاد بأنه سيكون قائداً أكثر هدوءاً وتسامحاً من والده، وسيدعم سياساتهم المتشددة دعماً كاملاً.

ووفقاً لتقرير وكالة رويترز، فإن هذه الخطوة تجاهلت بشكل قاطع مخاوف العناصر البراغماتية في القيادة، وتُشير إلى تحوّل الجمهورية الإسلامية إلى دولة عسكرية بحكم الأمر الواقع.