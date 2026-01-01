دبي: سقوط مسيرتين بمحيط المطار الدولي يخلف 4 إصابات

دبي/وكالات/

تعرض محيط مطار دبي الدولي لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات، بالتزامن مع تسجيل حادث بحري غرب الإمارة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بسقوط طائرتين مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي، مما تسبب، حسب حصيلة أولية، في وقوع 4 إصابات، حيث جاء في منشور للمكتب الإعلامي على منصة "إكس": "تؤكد السلطات سقوط طائرتين مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي منذ قليل، مما أسفر عن إصابات طفيفة لمواطنين اثنين من غانا ومواطن من بنغلاديش، وإصابة متوسطة لمواطن هندي. حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي".