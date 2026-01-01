  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سناتور أمريكي يكشف مفاجآت عن خطط ترامب في حرب إيران: غير متماسكة

الأربعاء 11 مارس 2026 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سناتور أمريكي يكشف مفاجآت عن خطط ترامب في حرب إيران: غير متماسكة



واشنطن / وكالات /

كشف السناتور الديمقراطي كريستوفر ميرفي تفاصيل جديدة حول خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب مع إيران، عقب مشاركته في إحاطة مغلقة استمرت ساعتين، بشأن تطورات الصراع مع إيران.

وقال ميرفي، في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، إن جميع الإحاطات المتعلقة بالحرب على إيران تعقد بشكل مغلق، مضيفاً أن السبب في ذلك هو أن ترامب لا يستطيع الدفاع عن هذه الحرب علناً.

النووي ليس ضمن الأهداف

وأوضح السناتور الديمقراطي أن من أبرز ما كشفته الإحاطة أن أهداف الحرب "لا تتضمن تدمير برنامج إيران للأسلحة النووية"، وهو ما اعتبره أمراً مفاجئاً، مشيراً إلى أن ترامب يكرر باستمرار أن القضاء على البرنامج النووي الإيراني يمثل هدفاً رئيسياً للحرب.

وأضاف أن المسؤولين أكدوا أيضاً أن تغيير النظام في إيران ليس ضمن الأهداف المطروحة، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تنفق "مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب" وتخسر عدداً كبيراً من الجنود الأمريكيين، في حين قد يبقى النظام الإيراني في السلطة، وربما يصبح أكثر عداءً لواشنطن.

وأشار ميرفي إلى أن الأهداف الفعلية تبدو مركزة بشكل أساسي على تدمير الصواريخ والزوارق العسكرية ومصانع الطائرات المسيرة الإيرانية، لكنه تساءل عما سيحدث إذا استأنفت إيران إنتاج هذه القدرات بعد توقف القصف، موضحاً أن الرد الذي تلقاه كان التلميح إلى مزيد من الضربات العسكرية، وهو ما وصفه بأنه قد يقود إلى "حرب لا تنتهي".

تداعيات الحرب بلا خطة

وفي سياق متصل، كشف كريستوفر ميرفي أن المسؤولين الأمريكيين لا يملكون خطة واضحة للتعامل مع إغلاق محتمل لمضيق هرمز، معتبراً أن هذا الأمر يمثل إخفاقاً كبيراً، لأن احتمال تعطيل الممر البحري كان "متوقعاً بنسبة 100%، إذا نشبت الحرب بين إيران وأمريكا".

وأكد ميرفي أن ما اطلع عليه خلال الإحاطة يثير تساؤلات جدية حول أهداف واستراتيجية الحرب الأمريكية تجاه إيران، محذراً من أن غياب خطة واضحة قد يؤدي إلى صراع طويل الأمد، وتداعيات خطيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو: الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد”

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

ترامب في تصريحات مثيرة : من الممكن أن أتحدث مع إيران

الأخبار الرئيسية

عراقجي محذرا إسرائيل: هذه ليست إلا البداية!

واشنطن وتل أبيب تتخليان عن هدف إسقاط النظام الإيراني

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد

فجرا .. صواريخ إيران وحزب الله تمطر إسرائيل ودول الخليج

IMG_3948

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية