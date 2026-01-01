  1. الرئيسية
الاتحاد الأوروبي عن اعتداءات المستوطنين : "غير مقبول"

الأربعاء 11 مارس 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

وصف الاتحاد الأوروبي مستوى عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الاتحاد، قال فيه إنه "منذ 28 شباط/ فبراير، قُتل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة هجمات شنها مستوطنون، كما تعرضت العديد من التجمعات السكانية لهجمات، وتضررت ممتلكات، ودُمِّرت مصادر رزق، ما أدى إلى تهجير أشخاص من منازلهم وتركهم دون مأوى".

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة لمنع وقوع مزيد من الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن هذه الأفعال".

وقال إن "الإفلات من العقاب في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى إثارة مزيد من العنف".

كما حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على ما اسماه "الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي" في حماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

