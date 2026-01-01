الاحتلال يواصل نسف منازل شرق غزة وقصف جوي و مدفعي بخان يونس ودير البلح

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 153 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع عدا عن إعلان جيش الاحتلال قتل ستة مواطنين في نفق برفح ووراء الخط الأصفر شمال القطاع دون رواية فلسطينية رسمية.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن راجح التلباني ٣٢ عام واصابة اخرين بقصف اسرائيلي على منزله بالزوايدة وسط القطاع

وفجر اليوم نسفت قوات الاحتلال عدة منازل شرقي مدينة غزة في مناطق سيطرتها.

كما شن طيران الاحتلال غارة جوية شرق المدينة واخرى شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية إسرائيل المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف خيمة لشحن الهواتف بغزة ومنزلا بخان يونس دون وقوع اصابات.

وفي سياق منفصل أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة ان إجمالي الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر كرم أبو سالم الثلاثاء بلغ ١٥٢ منها ٥٢ تجارية و ١٠٠ مساعدات.