ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء وفرصة لأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 11 مارس 2026 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء وفرصة لأمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة



رام الله/سما/

يطرأ، اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعة، بينما يكون الجو دافئًا ومعتدلًا في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول الليل يصبح الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولا سيما في المرتفعات، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة في ساعات الليل المتأخرة. وتهب الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئي ودافئ نسبيًا إلى دافئ في أغلب المناطق، مع احتمال تساقط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق. ويكون الطقس معتدلًا نسبيًا نهارًا في المناطق الجبلية، فيما يتحول ليلًا إلى بارد إلى شديد البرودة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئي، مع أجواء معتدلة نهارًا، خاصة في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما يسود ليلًا طقس بارد إلى شديد البرودة.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مشمس إلى غائم جزئي ومعتدل خلال ساعات النهار، مع احتمال هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، فيما يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

