"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد

الأربعاء 11 مارس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد



القدس المحتلة / سما/

أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬بتعرض‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬مجتبى‭ ‬خامنئي‭ ‬لإصابة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تعيينه‭ ‬مرشداً‭ ‬أعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬خلفاً‭ ‬لوالده‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬خامنئي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬دقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬طبيعة‭ ‬الإصابة‭ ‬أو‭ ‬مدى‭ ‬خطورتها،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اكتفى‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحادثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭.‬

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الأربعاء أن مجتبى خامنئي ، أُصيب في ساقيه في اليوم الأول من الحرب، إلا أن مدى خطورة إصابته غير معروف.

ويأتي هذا التقرير في ظل غياب خامنئي الابن عن الأنظار، سواءً في الظهور العلني أو عبر الفيديو، منذ بدء الهجوم على إيران، بما في ذلك منذ إعلانه رسميًا وليًا للعهد قبل ثلاثة أيام. كما أنه لم يُصدر أي بيانات مكتوبة.

أفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة نيويورك تايمز بأن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أبلغوهم خلال اليومين الماضيين أن خامنئي الابن قد أُصيب بجروح، من بينها جروح في ساقيه، ولكنه واعٍ ويختبئ في مكان شديد الحراسة مع تواصل محدود معه.

وصرح مسؤولان عسكريان إسرائيليان للصحيفة نفسها بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، استنادًا إلى معلومات جمعتها، تُقدّر أيضًا أنه أُصيب في ساقه في 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الأول للحرب، وهو استنتاج توصلت إليه إسرائيل حتى قبل إعلانه مرشدًا أعلى جديدًا يوم الأحد من هذا الأسبوع.

تؤكد الصحيفة أن ملابسات إصابة خامنئي الابن وخطورتها غير واضحة، وتذكر أن والده علي خامنئي قُتل في الضربة الأولى.

