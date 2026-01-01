  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فجرا .. صواريخ إيران وحزب الله تمطر إسرائيل ودول الخليج

الأربعاء 11 مارس 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فجرا .. صواريخ إيران وحزب الله تمطر إسرائيل ودول الخليج



القدس المحتلة / سما /

واصلت إيران وحزب الله إطلاق وابل من القذائف باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في مناطق مختلفة من البلاد عدة مرات - بينما واصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة بيروت وطهران.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما قالت البحرين إنها أطلقت صفارات الإنذار داعية المواطنين للتوجه إلى مكان آمن.

جاء ذلك خلال ساعات فجر اليوم، الأربعاء، مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومه الـ12.

وخلال الليلة الماضية: دخل ملايين الاسرائيليين إلى الملاجئ مراراً وتكراراً.

وأُطلقت عدة صواريخ خلال الليل باتجاه منطقة الوسط والقدس. وتم تفعيل صفارات الإنذار في القدس قرابة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وفي منطقة الوسط مرتين عند 03:50 و04:40 فجراً. وفي منطقة الشارون أُطلق صاروخ يُرجح أنه من لبنان.

كما استمر إطلاق الصواريخ من لبنان طوال الليل باتجاه المستوطنات التي تعاني منذ أسبوع من قصف متواصل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما نفذت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد القواعد والقنصليات والسفارات الأميركية في دول الخليج، على إثرها أعلنت عدد من الدول بينها السعودية والإمارات والبحرين تنفيذ اعتراضات والتعامل مع صواريخ ومسيّرات بعدة مناطق في أجوائها.

وقال الحرس الثوري " أطلقنا الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" بضرب قواعد العدو في أربيل والأسطول الخامس وبئر يعقوب في تل أبيب واستخدمنا في الموجة 37 صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية زنة واحد طن وصواريخ "خرمشهر" وان الموجة 37 استمرت لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية – الأميركية في إيران إلى 1348 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح منذ 28 شباط/ فبراير. وفي إسرائيل، أفادت "نجمة داود الحمراء" بتعامل طواقمها مع 12 قتيلا و709 إصابات بينها 4 خطيرة و8 متوسطة و143 طفيفة، وبضمنها أيضا 541 إصابة في أثناء توجه المواطنين إلى الملاجئ

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب

تقرير : مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو: الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد”

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

الأخبار الرئيسية

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد

IMG_3948

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار والمعتدي سينال عقابه وسنكسر حلقة الكيان الصهيوني الخبيثة

ترامب يحذر إيران من زرع "ألغام" في مضيق هرمز..

جيش الاحتلال يعترف: أخفقنا باعتراض صاروخيْن من حزب الله سقطا بمركز إسرائيل ونُواجِه صعوبةً بالغةً اعتراض الطائرات المسيّرة التي يطلقها..