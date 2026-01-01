ترامب يحذر إيران من زرع "ألغام" في مضيق هرمز..

وكالات - سما-

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من زرع ألغام في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولا توجد لدينا تقارير تؤكد أنها فعلت ذلك، فإننا نطالب بإزالتها فوراً".

وتابع: "وإذا وُضعت ألغام لأي سبب ولم تُزال على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد من قبل".

وواصل ترامب: "أما إذا قامت (إيران) بإزالة ما قد يكون قد وُضع من ألغام، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وكان البيت الأبيض أعلن، أن السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي يتحرك لتفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ.

وأوضح أن "العمليات ستنتهي عندما يقرر الرئيس دونالد ترامب تحقيق الأهداف وإيران في حالة استسلام غير مشروط". وأضاف البيت الأبيض أن ترامب لا يزال واثقا من تحقيق الأهداف بشأن إيران على وجه السرعة. وقال: "ضربنا أكثر من 5000 هدف في إيران.. نمضي قدماً والأهداف لم تتغير".

ونفى البيت الأبيض قيام البحرية الأميركية بمرافقة ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت حذف، اليوم الثلاثاء، منشوراً على منصة "إكس" ورد فيه أن البحرية الأميركية رافقت بنجاح ناقلة نفط عبر مضيق هرمز "لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن الأميركيين سيشهدون "انخفاضاً سريعاً" في أسعار النفط والغاز بمجرد تحقق أهداف الأمن القومي للجيش الأميركي بالكامل في إيران.

وكان مراسل "سي بي إس نيوز" نقل عن المخابرات الأميركية قولها إنها بدأت ترصد دلائل على أن إيران تتحرك لنشر ألغام في ممر الملاحة بمضيق هرمز.

وبحسب "أكسيوس"، طالبت أميركا إسرائيل بوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني قلل، اليوم الثلاثاء، من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الهجوم على الجمهورية الإسلامية حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال لاريجاني في منشور على "إكس": "الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الجوفاء، فقد عجز أكبر منكم عن محوه.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".

كما أضاف أن مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع أو يتحول لمضيق اختناق للحالمين بالحروب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر في وقت سابق الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة سترد بقوة ساحقة في حال أقدمت إيران على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأكد البنتاغون تقرير رويترز بشأن الخسائر في الحرب الإيرانية، وذكر في بيان أن حوالي 140 جندياً أميركياً أصيبوا خلال 10 أيام من الحرب.