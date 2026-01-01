انفجارات قوية تهز القدس وسقوط صاروخ في بيت شيمش والإنذارات تدوي شمال وجنوب إسرائيل.. اعتراض مسيرات وصواريخ بالسعودية والكويت وسوريا

وكالات / سما/

تسبب اعتراض صاروخ أطلق من إيران بأصوات انفجارات قوية سمعت في أنحاء مدينة القدس الغربية ومدن أخرى وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط البلاد.

بينما أشارت القناة 12 العبرية الخاصة، إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من إيران، بينما سقطت شظايا صاروخية في مدينة أسدود جنوبا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بسقوط صاروخ أطلقته إيران في منطقة بيت شيمش غرب القدس.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن صاروخا سقط في منطقة غير مأهولة في بيت شيمش.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة القدس والسهل الساحلي وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وتزامنا مع ذلك، دوت الصفارات في منطقة حيفا ومحيطها شمال البلاد بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “تُجري قوات الشرطة، حرس الحدود، وخبراء المتفجرات عمليات تمشيط واسعة في أنحاء لواء القدس بحثا عن أماكن سقوط شظايا ومقذوفات”.

وقبل ذلك بوقت قصير أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، وقال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

فيما أفاد مراسل الأناضول أن صفارات الإنذار دوت أيضا في مدينة القدس للمرة الثانية منذ فجر الثلاثاء، بعد رصد إطلاق الصواريخ.

وسبقها بفترة وجيزة، إعلان للجيش برصد إطلاق صورايخ إيرانية على شمالي إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار لاحقا في المنطقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بهذا الصدد، إن دوي انفجارات ناجمة عن اعتراضات الصواريخ سمعت في العديد من مدن ومناطق شمالي إسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أنه جرى رصد إطلاق صواريخ من إيران فقط نحو الشمال، لكن القناة 13، قالت إنه تم إطلاق صواريخ من لبنان أيضا بالتزامن، دون تفاصيل إضافية.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران ولبنان، وتمنع تداول أي مرئيات في هذا الشأن.

هذا وأعلنت البحرين، الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص، جراء “عدوان إيراني” استهدف مبنى سكني في المنامة، فيما أفادت السعودية والكويت وسوريا بالتصدي لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان فجر الثلاثاء إن “امرأة (29 عاما) توفيت وتم تسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني بالعاصمة المنامة”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق صباح الثلاثاء، أفادت الوزارة بانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان، اعتراض مسيرتين شرق محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض.

وقالت الوزارة، في بيان آخر، إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه المنطقة الشرقية، قبل أن تعلن في بيان لاحق اعتراض مسيرتين في أجواء المنطقة نفسها.

وفي وقت لاحق، أعلنت للمرة الثانية اعتراض وتدمير مسيرة بمحافظة الخرج، كما أعلنت وقوع أضرار مادية محدودة جراء سقوط مسيّرة على موقع سكني بمحافظة الزلفي وسط البلاد.

وفي الكويت، أعلن الحرس الوطني، في بيان، إسقاط 6 مسيرات شمالي وجنوبي البلاد.

وفي سوريا، أفادت قناة “الإخبارية” الحكومية بسقوط مسيّرة إيرانية جراء اعتراضها في قرية جلين بريف درعا الغربي جنوبي البلاد.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، استشهد ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتنفذ إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.