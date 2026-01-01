  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري: دمرنا قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني بحيفا

الثلاثاء 10 مارس 2026 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: دمرنا قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني بحيفا



القدس المحتلة/سما/

قال الحرس الثوري الإيراني"أطلقنا الموجة الـ34 من عملية الوعد الصادق 4 وفيها صواريخ قدر وعماد وفتاح وخيبر فرط صوتي".

واضاف " استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير".

وقال ان هجمات الأمريكيين والصهاينة على البنى التحتية واستهداف المدنيين لن تمر دون رد

واكد ان "صواريخنا أصابت قواعد إسرائيلية بينها رامات ديفيد الجوية والمطار المدني في حيفا". 

وتابع" ان الأهداف الأمريكية والإسرائيلية التي بأيدينا عشرة أضعاف الأهداف التي بيد أعدائنا".

وقال ان الأمن والاستقرار في المنطقة إما للجميع أو لن يكونا لأحد.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يخسر شعبيته وتدمير اقتصاد الخليج ..مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب

تقرير : مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران

ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

الأخبار الرئيسية

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

إسرائيل تستعد لحملة ضد حزب الله قد تكون أطول من حرب إيران لالحاق ضرر كاف به

ترامب في تصريحات مثيرة : من الممكن أن أتحدث مع إيران

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب