الحرس الثوري: دمرنا قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني بحيفا

القدس المحتلة/سما/

قال الحرس الثوري الإيراني"أطلقنا الموجة الـ34 من عملية الوعد الصادق 4 وفيها صواريخ قدر وعماد وفتاح وخيبر فرط صوتي".

واضاف " استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير".

وقال ان هجمات الأمريكيين والصهاينة على البنى التحتية واستهداف المدنيين لن تمر دون رد

واكد ان "صواريخنا أصابت قواعد إسرائيلية بينها رامات ديفيد الجوية والمطار المدني في حيفا".

وتابع" ان الأهداف الأمريكية والإسرائيلية التي بأيدينا عشرة أضعاف الأهداف التي بيد أعدائنا".

وقال ان الأمن والاستقرار في المنطقة إما للجميع أو لن يكونا لأحد.