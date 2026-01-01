  1. الرئيسية
كارلسون: في حال كانت الولايات المتحدة هي من قصفت المدرسة في إيران "فلا تستحق القتال من أجلها"

الثلاثاء 10 مارس 2026 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أنه في حال تم إثبات أن الولايات المتحدة هي من قصفت مدرسة البنات في إيران، فإن هذا البلد "لا يستحق القتال من أجله".

 

وقال كارلسون في مقطع فيديو نشر: "إذا استيقظت في الصباح ووجدت نفسك تعيش في بلد يعتبر أنه من المقبول قتل ليس فقط الضباط ولكن أيضا بناتهم، فإن هذا البلد لا يستحق القتال من أجله".

ودعا الصحفي الأمريكي إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث.

وأضاف: "بصفتنا أمريكيين، يجب أن نؤمن بأن هذا كان خطأ مأساويا، ولكن يجب أن نتأكد من ذلك. يجب أن نعرف على وجه اليقين للحفاظ على شرفنا".

 

عراقجي: المفاوضات مع أمريكا لم تعد على جدول الأعمال وصواريخنا مستمرة بلا هوادة

وطرح الصحفي بعض التساؤلات حول مدى عشوائية الحادث. وقال: "يجب عليكم أن تصدقوا أنه كان حادثا، على الرغم من تعرضه لضربتين، بفارق 40 دقيقة، وهو ما يبدو وكأنه ضربة مزدوجة - ضربة واحدة، ثم ضربة على الأشخاص الذين جاؤوا لإنقاذ الجرحى. هذا ما يبدو عليه الأمر".

وقدرت وزارة التربية الإيرانية في وقت سابق عدد المدارس المتضررة على مستوى البلاد بأكثر من 65 مدرسة جراء العدوان الأمريكي‑الإسرائيلي.​

وبحسب تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حطام الصاروخ الذي يعتقد أنه من موقع الضربات المميتة التي وقعت في 28 فبراير على قاعدة بحرية ومدرسة ابتدائية في جنوب إيران يحمل علامات تتوافق مع صاروخ كروز أمريكي.

كما ذكرت قناة ABC في وقت سابق نقلا عن خبراء درسوا فيديو الضربة المزعومة، أن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران ربما يكون قد تم تنفيذه بواسطة صاروخ كروز "توماهوك" أمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت 28 فبراير قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأول الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما واسعة النطاق ضد إيران، تم استهداف مدرسة للبنات في ميناب. ووفقًا لآخر الإحصائيات، قُتل 171 شخصًا، معظمهم من الأطفال. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب بشأن قصف مدرسة بإيران في 28 فبراير.

