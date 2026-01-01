الأمن الإيراني يعتقل 30 جاسوسا وعميلا داخليا يعملون لصالح إسرائيل وأمريكا

طهران / وكالات /

أعلن الأمن الإيراني إلقاءه القبض على 30 جاسوسا وعميلا داخليا للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الأمن الوطني قوله: "تمكنت أجهزة الاستخبارات خلال الأيام الماضية من تحديد هوية 30 جاسوسا ومتعاونا وعميلا للعدو الصهيوني الأمريكي واعتقالهم".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة التوترات بالشرق الأوسط في اليوم الـ11 من الحرب على إيران، حيث تستمر واشنطن وتل أبيب باستهداف إيران فيما تصعد طهران هجماتها على إسرائيل والمصالح الأمريكية بالمنطقة.