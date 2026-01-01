  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

الثلاثاء 10 مارس 2026 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود



واشنطن / وكالات /

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء الثلاثاء، أن قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل.

 

وأضاف ستيف ويتكوف خلال مقابلة صحفية مع قناة "CNBC": "إسرائيل دولة يمكن أن يقضى عليها بقنبلة واحدة.. قنبلة واحدة قد تخرجها من الوجود.. ولهذا السبب يعد الأمر وجوديا بالنسبة لإسرائيل".

وتابع قائلا: "لكن يمكننا أيضا أن نرى الآن مع هذه الدرع الصاروخية الهجومية، أن إيران اضطرت بمعنى آخر إلى حماية برنامجها النووي عبر ما تفعله من فوضى واضطراب في المنطقة مع دول الشرق الأوسط".

 

وردا على سؤال كيف ترون نهاية هذه الحرب؟، صرح ستيف ويتكوف "لا أعرف".

وأردف بالقول: "لكن ما أعرفه هو أن الرئيس ترامب ليس الشخص المناسب للوقوف بوجهه أو تحديه.. هذا ما اعرفه مشيرا إلى انه سيزور اسرائيل الأسبوع القادم".

 

وبخصوص مزاعم اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي والمطالبات بعدم تحرك واشنطن ضد طهران لعدم وجود دليل، قال ويتكوف: "أولا، كان لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.. لا يوجد أي مبرر لوجود نسبة تخصيب 60%، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق، إلا إذا كانوا يسعون لامتلاك سلاح".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يخسر شعبيته وتدمير اقتصاد الخليج ..مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب

تقرير : مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران

ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تستعد لحملة ضد حزب الله قد تكون أطول من حرب إيران لالحاق ضرر كاف به

ترامب في تصريحات مثيرة : من الممكن أن أتحدث مع إيران

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

20260310111750

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب