سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

واشنطن / وكالات /

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء الثلاثاء، أن قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل.

وأضاف ستيف ويتكوف خلال مقابلة صحفية مع قناة "CNBC": "إسرائيل دولة يمكن أن يقضى عليها بقنبلة واحدة.. قنبلة واحدة قد تخرجها من الوجود.. ولهذا السبب يعد الأمر وجوديا بالنسبة لإسرائيل".

وتابع قائلا: "لكن يمكننا أيضا أن نرى الآن مع هذه الدرع الصاروخية الهجومية، أن إيران اضطرت بمعنى آخر إلى حماية برنامجها النووي عبر ما تفعله من فوضى واضطراب في المنطقة مع دول الشرق الأوسط".

وردا على سؤال كيف ترون نهاية هذه الحرب؟، صرح ستيف ويتكوف "لا أعرف".

وأردف بالقول: "لكن ما أعرفه هو أن الرئيس ترامب ليس الشخص المناسب للوقوف بوجهه أو تحديه.. هذا ما اعرفه مشيرا إلى انه سيزور اسرائيل الأسبوع القادم".

وبخصوص مزاعم اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي والمطالبات بعدم تحرك واشنطن ضد طهران لعدم وجود دليل، قال ويتكوف: "أولا، كان لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.. لا يوجد أي مبرر لوجود نسبة تخصيب 60%، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق، إلا إذا كانوا يسعون لامتلاك سلاح".