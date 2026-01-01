حريق بمجمع صناعي في أبوظبي إثر استهدافه بمسيّرات..

ابو ظبي/سما/

أدى هجوم بطائرات مسيّرة إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية تضم منشآت للنفط والطاقة في أبوظبي الثلاثاء، بحسب ما أفادت السلطات الإماراتية.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان “تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن”.

ولم توضح السلطات إن كانت أي منشآت للطاقة أصيبت في الهجوم.

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”.

وأكدت أن “الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة”.

وأوقفت مصفاة الرويس في الإمارات العربية المتحدة والتي تديرها الشركة الوطنية للنفط ادنوك عملياتها كإجراء احترازي عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الصناعية التي تقع فيها، حسبما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء.

ولم يوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ما إذا كانت المصفاة، التي تُعد من أكبر المصافي في العالم، قد أصيبت بأضرار.

يأتي ذلك في إطار استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز، السبت، وقفها، إلا إذا انطلق من أراضيها هجوم ضد بلاده.

وتقول إيران إنها تستهدف بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن هذه الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.