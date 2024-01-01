إسرائيل تستعد لحملة ضد حزب الله قد تكون أطول من حرب إيران لالحاق ضرر كاف به

القدس المحتلة/سما/

يستعد المسؤولون الإسرائيليون لحملة مطولة ضد حزب الله اللبناني قد تستمر لما بعد نهاية الحرب ضد إيران، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، إنهم يتوقعون أن تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران “أسابيع”، في محاولة لتدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية لطهران، فضلًا عن الركائز الأمنية الرئيسية التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية.

وقال أشخاص مطلعون على التخطيط لـ “فايننشال تايمز”، إن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله الذي بدأ بعد أن أطلق الحزب صواريخ على شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، سيستمر على الأقل بنفس مدة الهجوم على إيران، وقد يستمر حتى بعد أي وقف لإطلاق النار مع طهران.

وذكر أحد المصادر: “الهدف هو إلحاق ضرر كاف بحزب الله، بحيث لا يكون هناك هذا الخوف المستمر من الاضطرار إلى إجلاء سكان الشمال (الإسرائيلي)”.

وحسب “فايننشال تايمز”، فقد أشار دبلوماسي عربي إلى أن “الإسرائيليين يهيؤون الأطراف الدولية لاحتمال أن تطول الحرب مع حزب الله وتستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران”، مضيفا أن إسرائيل أرسلت رسائل إلى شركائها الإقليميين بشأن المدة المحتملة للحملة.

وقبل أسبوع أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا السيطرة على مناطق جديدة بهدف تأمين المستوطنات المحاذية للحدود.

وحسب “فايننشال تايمز”، فإن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على ما لا يقل عن 12 موقعا متقدما على طول الشريط الحدودي مع لبنان، في خطوة وصفتها تل أبيب بأنها “دفاعية واستباقية”.

مع ذلك، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي بالقرب من الحدود، ولم يقم بأي توغل كبير داخل لبنان، كما فعل خلال الهجوم البري عام 2024.، وأحد أسباب ذلك هو الحرب ضد إيران، إذ “تستخدم معظم الأصول الجوية على هذه الجبهة”، حسب مسؤول أمني إسرائيلي.

وأفادت المصادر بوجود مناقشات جارية داخل إسرائيل حول إمكانية نشر قوات إسرائيلية في سهل البقاع، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وفي هذا السياق أفادت تقارير صحفية غربية وإسرائيلية، بأن المعطيات الميدانية والتصريحات الرسمية تظهر أن إسرائيل تمضي في تكريس منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، مع بحث توسيعها في إطار التنسيق مع واشنطن.

وحسبما نقلت قناة 24NEWS عن مصدرين إسرائيليين أمس الاثنين، فإن إسرائيل تقدر أن حزب الله يخطط لحملة طويلة الأمد، وأنه هدفه هو “ردع الحكومة اللبنانية عن تفكيك التنظيم” ودفع الجيش الإسرائيلي للانسحاب من خط المواقع التي يتمركز بها.