الشرطة تضبط مواد مخدرة معدة للتوزيع في أريحا

اريحا/ سما/

ضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، كمية من المواد المخدرة المعدة للتوزيع أثناء تفتيش منزل أحد تجار المخدرات من أصحاب السوابق في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

حيث تمكن فرع مكافحة المخدرات، بإسناد من إدارات الشرطة ومراكزها، من ضبط مواد مخدرة من القنب المصنع وحبوب الإكستازي، وهواتف نقالة ودراجة نارية وميزان حساس تُستخدم كلها في عملية الترويج والتجارة.

وتم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت الشرطة على استمرار جهودها في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.