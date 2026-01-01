اسرائيل تعترف: وحدة حزب الله الخطيرة والمشرفة على المسيرات تستعيد عافيتها

القدس المحتلة/سما/

كشف ضباط في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال بأن وحدة 127 التابعة لحزب الله، والمتخصصة في تشغيل الطائرات بدون طيار، والتي تلقت ضربات قاسية خلال الاشهر الماضية قد تعافت مجددا.

وبحسب موقع "واللا" الاستخباراتي الإسرائيلي نشرت الوحدة قدراتها في جنوب لبنان ووادي لبنان، بهدف عرقلة عمل الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه صعوبة بالغة في هذه المرحلة في مواجهة التهديد .

وقال ضابط احتياط لموقع والا: "إنها عملية بسيطة. ينتقلون في مركبات أو يختبئون في منازل المدنيين، ويستخرجون أجزاء الطائرات المسيّرة من المستودع أو صندوق سيارتهم، ويركّبونها، ثم يشغلونها تحت غطاء مبنى أو بستان زيتون أو غابة كثيفة".

وأضاف: "إنها عملية بالغة الصعوبة. لدينا نتائج في هذا الشأن، لكنها غير مُرضية في الوقت الراهن".